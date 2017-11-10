Жителя Твери приговорили к 17 годам колонии за убийство беременной женщины

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве беременной женщины и угоне автомобиля в Твери, сообщил суд в пятницу.

Согласно материалам дела, вечером 15 декабря 2016 года подсудимый находился на съёмной квартире в Заволжском районе Твери вместе со своей знакомой.

"В ходе ссоры, зная, что та находится на четвертом месяце беременности, он сдавил ей шею руками. После того, как потерпевшая потеряла сознание, он перенес ее на руках в ванную комнату, где нанес множественные удары кулаками в область головы и шлангом с напором воды перекрыл дыхательный просвет горла. Ее смерть наступила на месте", — говорится в сообщении.

После совершения убийства мужчина отправился выпивать с приятелем, отметили в суде. В ходе застолья они решили угнать автомобиль, чтобы сдать его на металлолом, а на вырученные средства снова выпить. Они вскрыли четыре автомобиля, но завести смогли лишь один из них. Полицейские задержали мужчин по пути в пункт приема металлолома.

"Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла по данному уголовному делу обвинительный вердикт, не удостоив подсудимых снисхождения", — уточняет суд.

Суд согласился с мнением присяжных и приговорил обвиняемого в убийстве женщины к 17 годам лишения свободы, а его знакомого, участвовавшего в угоне автомобиля, – к четырем годам лишения свободы. Оба отправятся в колонию строгого режима, заключается в сообщении.