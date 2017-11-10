Жителя Твери приговорили к 17 годам колонии за убийство беременной женщины

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве беременной женщины и угоне автомобиля в Твери, сообщил суд в пятницу.
"В ходе ссоры, зная, что та находится на четвертом месяце беременности, он сдавил ей шею руками. После того, как потерпевшая потеряла сознание, он перенес ее на руках в ванную комнату, где нанес множественные удары кулаками в область головы и шлангом с напором воды перекрыл дыхательный просвет горла. Ее смерть наступила на месте", — говорится в сообщении.
После совершения убийства мужчина отправился выпивать с приятелем, отметили в суде. В ходе застолья они решили угнать автомобиль, чтобы сдать его на металлолом, а на вырученные средства снова выпить. Они вскрыли четыре автомобиля, но завести смогли лишь один из них. Полицейские задержали мужчин по пути в пункт приема металлолома.
"Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла по данному уголовному делу обвинительный вердикт, не удостоив подсудимых снисхождения", — уточняет суд.
Суд согласился с мнением присяжных и приговорил обвиняемого в убийстве женщины к 17 годам лишения свободы, а его знакомого, участвовавшего в угоне автомобиля, – к четырем годам лишения свободы. Оба отправятся в колонию строгого режима, заключается в сообщении.