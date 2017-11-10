Немец отдал свой "Мерседес" России из-за неуплаты таможенных платежей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Гражданин Германии, которого Выборгский городской суд Ленинградской области оштрафовал на 70 тысяч рублей за уклонение от таможенных платежей за временно ввезенный в Россию Mercedes-Benz, отказался от автомобиля в пользу государства из-за необходимости уплаты в общей сложности около 2,5 млн рублей, сообщает в пятницу Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как уточняет ведомство, мужчина на время ввез из Финляндии в Россию легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 55AMG для личного пользования, однако не вывез его в сроки, установленные таможней, тем самым уклонившись от уплаты таможенных платежей на сумму более 2,35 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере".

"Судом он признан виновным… ему с учетом всех обстоятельств дела назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. В связи с необходимостью уплаты таможенных платежей осужденный отказался от автомобиля в доход государства", — говорится в сообщении.

Как уточняет надзорное ведомство, государственное обвинение в суде поддержал сотрудник Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры.