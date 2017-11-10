Гохран и казначейство поддержали иск о конфискации имущества Захарченко

Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Федерального казначейства на Биржевой площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Привлеченные в качестве третьих лиц Гохран и Федеральное казначейство поддержали иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованных денег и имущества скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы, где в пятницу проходят слушания по иску.

"Гохран в полном объеме поддерживает требования, заявленные ГП. Незаконно нажитое имущество подлежит изъятию в пользу государства, что касается Гохран — это драгоценные металлы, изъятые у соответчика", — сказал представитель ведомства.

Представитель Федерального казначейства также поддержал иск, в случае, если прокуратура докажет несоответствие доходов и расходов полковника.

"Если в рамках данного процесса будет доказано несоответствие доходов расходам, то требования истца могут быть удовлетворены. Федеральное казначейство будет готово оказать содействие в обращении найденных банкнот в доход государства", — сказал он.

В квартире сестры Захарченко был обнаружен золотой слиток весом 500 грамм и денежные средства в разных валютах эквивалентная около 9 миллиардам рублей.