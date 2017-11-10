В Воронеже пропал мужчина с четырехлетней внучкой

ВОРОНЕЖ, 10 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства исчезновения 50-летнего мужчины и его четырехлетней внучки, которые в четверг вышли из дома в Воронеже и пропали, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Иштрикова Геннадия Александровича, 1967 года рождения и его внучки… 2013 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром в четверг мужчина вместе с внучкой ушли из квартиры многоэтажного жилого дома по улице Хользунова и до сих пор не вернулись.

Правоохранители ведут следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения мужчины и малолетней девочки, дополняется в сообщении.