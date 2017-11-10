В Москве ищут мужчину, который надругался над 11-летней девочкой

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Неизвестный мужчина надругался над 11-летней девочкой рядом с жилым домом в Москве, его ищут, сообщила в пятницу старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По ее данным, инцидент произошел еще в прошлую пятницу, однако известно о нем стало только сейчас.

"По версии следствия неизвестный мужчина, находясь вблизи жилого дома в Москве, совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера без применения насилия", — сказала Иванова.

Она добавила, что следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), преступника ищут.