В Москве рассмотрят коллективный иск пилотов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 13 ноября рассмотрит коллективный иск десяти пилотов к Росавиации из-за аннулирования их пилотских свидетельств, сообщил РИА Новости один из истцов Павел Семченко.

"Мы потребовали признать незаконным аннулирование пилотских свидетельств Федеральным агентством воздушного транспорта", — сказал он.

Семченко указывает, что Росавиация аннулировала пилотские свидетельства во внесудебном порядке, самовольно. "При этом ведомство не предъявило претензий к качеству подготовки пилотов. В своих действиях Агентство руководствовалось только собственными трактовками устаревших нормативно-правовых актов и не учитывало современное законодательство в сфере образования", — добавил он.

По словам пилота, истцы проходили подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА). Представитель училища Ая Шафран ранее сообщала, что учебное заведение будет обжаловать решение Копейского городского суда о признании деятельности учебного заведения по подготовке пилотов незаконной.

Ранее сообщалось, что челябинская транспортная прокуратура потребовала признать деятельность Челябинского летного училища незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Росавиация аннулировала 47 свидетельств коммерческих пилотов, получивших подготовку в ЧЛУГА.

Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.