В Томске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте с самолетом Ан-24, который во время рулежки на стартовый вылет в аэропорту Томска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижова.

"В 09.29 (05.29 мск)… в аэропорту Томска в процессе руления на исполнительный старт самолета Ан-24 авиакомпании "Турухан", следовавшего по маршруту Томск-Стрежевой, допущен выезд за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на борту находились 3 члена экипажа и 44 пассажира. В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило", — сообщила представитель СК на транспорте.

По данному факту организована доследственная проверка, на месте работают следователи.