Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архивное фото

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд до 30 ноября оставил под арестом украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.

Таким образом, суд отклонил его апелляционную жалобу, в которой адвокат просил изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.