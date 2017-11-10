Жительница Урала получила срок за мошенничество с маткапиталом

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии жительницу Челябинской области, обвиняемую в мошенничестве с денежными средствами материнского капитала, ущерб от ее действий составил более 13 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, осужденная с апреля по июль 2014 года с тремя предполагаемыми соучастницами оформляла фиктивные документы о предоставлении владелицам сертификатов на материнский капитал займов на покупку или строительство жилья с последующим погашением займов за счет средств бюджета РФ, выделенных на маткапитал. В результате обмана владелиц сертификатов она похищала полученные по сделкам денежные средства маткапитала.

Кроме того, обвиняемая незаконно приобретала право на принадлежащие гражданам жилые помещения и земельные участки, регистрируя права на имя третьих лиц, уточняет прокуратура.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 18 жителей Копейска, Карабаша и Челябинска, Чебаркульского, Красноармейского районов Челябинской области, а также управление Пенсионного фонда РФ по региону. Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей, из которых около 2,7 миллиона рублей похищено из бюджета РФ, пояснили в прокуратуре.

"Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Екатерины Ивановой. Суд приговорил Иванову к пяти годам шести месяцам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил исковые требования потерпевших, уточнили в прокуратуре.

Подсудимая признана виновной в совершении 16 преступлений, предусмотренных 3 и 4 частями статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах"), добавляет ведомство. Приговор суда не вступил в законную силу.