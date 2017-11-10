Расследование дела обвиняемого в шпионаже Сущенко завершено, заявил адвокат

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Расследование дела гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, завершено, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.

"Расследование дела завершено, мы ознакомились с двумя томами из 10", — сказал он.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат арестованного заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.