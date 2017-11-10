На обломках рухнувшего в Ижевске дома ищут одного пропавшего без вести

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одного пропавшего без вести продолжают искать на обломках частично разрушенного дома в Ижевске, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе разбора обрушенного подъезда дома извлечено пять тел погибших, среди них двое детей. Еще четверо пострадавших были госпитализированы, при этом одна женщина скончалась в больнице. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома", — сказала она.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.