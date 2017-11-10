После аварии в Улан-Удэ волонтеры доставят воду маломобильным жителям

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Волонтеры будут доставлять воду в квартиры маломобильных жителей, проживающих в домах, попавших под отключения водоснабжения из-за аварии на коллекторе в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в мэрии.
"В Администрации Октябрьского района открыта горячая линия для граждан, которые по состоянию здоровья не могут дойти или доехать до мест, где установлены автомобили-водовозы… Волонтер поднимется к вам на этаж, или придёт на дом, заберет тару и принесет ее обратно с водой", — сообщил представитель управления по делам молодежи комитета по социальной политике города.
По данным администрации Улан-Удэ, ориентировочно, аварию на коллекторе устранят до полуночи (19.00 мск).