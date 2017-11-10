После аварии в Улан-Удэ волонтеры доставят воду маломобильным жителям

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Волонтеры будут доставлять воду в квартиры маломобильных жителей, проживающих в домах, попавших под отключения водоснабжения из-за аварии на коллекторе в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в мэрии.

Ранее власти сообщили, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Глава Бурятии Алексей Цыденов держит ситуацию на контроле.

"В Администрации Октябрьского района открыта горячая линия для граждан, которые по состоянию здоровья не могут дойти или доехать до мест, где установлены автомобили-водовозы… Волонтер поднимется к вам на этаж, или придёт на дом, заберет тару и принесет ее обратно с водой", — сообщил представитель управления по делам молодежи комитета по социальной политике города.

По данным администрации Улан-Удэ, ориентировочно, аварию на коллекторе устранят до полуночи (19.00 мск).