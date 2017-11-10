СК в Череповце проверяет данные о женщине, отнявшей обувь у девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку информации СМИ о женщине, которая стащила с 12-летней девочки обувь и сорвала с шеи крестик в Череповце, сообщает в пятницу СУСК РФ по Вологодской области.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
Ранее ряд региональных СМИ сообщал, что 36-женщина подкараулила девочку в подъезде. Конфликт происходил на глазах у сверстников ребенка, которые сделали его аудиозапись.