СК в Череповце проверяет данные о женщине, отнявшей обувь у девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку информации СМИ о женщине, которая стащила с 12-летней девочки обувь и сорвала с шеи крестик в Череповце, сообщает в пятницу СУСК РФ по Вологодской области.

"По данным следствия, 18 августа 2017 года на улице Городецкой города Череповца 36-летняя местная жительница, используя малозначительный повод, нецензурно ругаясь, применила насилие к 12-летней соседке, сняв с нее обувь и сорвав с шеи крестик. Своими действиями женщина причинила малолетней девочке моральные и физические страдания", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.

Ранее ряд региональных СМИ сообщал, что 36-женщина подкараулила девочку в подъезде. Конфликт происходил на глазах у сверстников ребенка, которые сделали его аудиозапись.