Под Иркутском мужчина угрожал фельдшеру скорой, приехавшей по вызову

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Житель Иркутской области угрожал расправой фельдшеру скорой, приехавшему по вызову к его матери и констатировавшему ее смерть, проводится проверка, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.

По предварительным данным, 9 ноября бригада скорой прибыла по вызову в одну из квартир дома в городе Усолье-Сибирское. На месте врачи констатировали смерть женщины, страдавшей неизлечимым заболеванием. После этого сын умершей, расстроенный смертью матери, стал угрожать расправой фельдшеру. Наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области доставил мужчину в отдел полиции.

"По данному факту следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".