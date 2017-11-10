В Улан-Удэ на месте ЧП на коллекторе земляные работы выполнили на две трети

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Земляные работы на месте аварии, из-за которой около 100 тысяч жителей Улан-Удэ остались без водоснабжения и частично без отопления, выполнены на две трети от общего объёма, сообщили РИА Новости в правительстве Бурятии.

Ранее власти сообщили, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Глава Бурятии Алексей Цыденов держит ситуацию на контроле.

"Для устранения аварии принято решение по прокладке обводного трубопровода диаметром 900 миллиметров протяженностью 66 метров, с устройством трех дополнительных промежуточных камер… По состоянию на 13.00 (08.00 мск)… земляные работы по устройству котлована выполнены на две трети от потребности протяженностью 40 метров, проложены коллектор протяженностью 10 метров, а также начаты работы по устройству промежуточных камер", — сообщили в правительстве.

По данным властей, для ликвидации аварии задействованы 12 единиц техники МУП "Водоканал". Также задействованы 40 человек, из которых 30 человек из ремонтных бригад МУП "Водоканал" и 10 человек из подрядных организаций.

Утвержден график подвоза воды для населения и объектов социально-бюджетной сферы. Информация размещена в СМИ и на сайте мэрии.

По состоянию на 06.00 утра был организован подвоз воды в БСМП, в остальных медицинских учреждениях имеется запас воды. На 13.00 часов 11 водовозных машин осуществляют подвоз воды, дополнительно привлечены пять машин, которые проходят дезинфекцию и также будут задействованы для подвоза воды жителям и на объекты социально-бюджетной сфер.

По данным администрации Улан-Удэ, ориентировочно, аварию на коллекторе устранят до полуночи (19.00 мск).