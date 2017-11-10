Адреса ПВР с жильцами обрушившегося дома в Ижевске скрывают из-за хулиганов

УФА, 10 ноя — РИА Новости. После волны анонимных звонков о "минировании" здания в Ижевске, власти Удмуртии не раскрывают адреса пунктов временного размещения, где находятся эвакуированные жильцы частично обрушившегося дома, чтобы обезопасить людей от хулиганов, сообщил РИА Новости представитель правительства республики.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее сообщал о волне анонимных звонков о "минировании" школ после частичного обрушения жилого дома в Ижевске.

"Все эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения, это дома отдыха и санатории. Они в удобных комфортных условиях, у них есть горячее питание. Но мы не сообщаем адреса ПВР из-за ночных хулиганств с "минированием", — сказал представитель правительства.