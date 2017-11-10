Жители Ижевска несут цветы к обрушившемуся дому

ИЖЕВСК, 10 ноя – РИА Новости. Неравнодушные к трагедии жители Ижевска приносят цветы к обрушившемуся дому, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек, среди которых, по данным источника в экстренных службах региона, двое детей.
Ижевцы с утра несут цветы к месту трагедии. Букеты красных гвоздик люди оставляют на земле, на противоположной стороне улицы Удмуртской около светофора, так как ближе им походить запрещено.
В пятницу улица 10 лет Октября остается перекрытой для движения из-за разборов завалов обрушившегося дома. Здесь по-прежнему разбиты палатки оперативного штаба, дежурят полиция и скорая помощь. За ночь группировка была усилена прибывшими из соседних регионов спасателями.
Спасатели удаляют с дома нависающие плиты, которые могут обрушиться. Работы идут на высоте восьмого и девятого этажей. С подъемника сотрудники республиканского ГУ МЧС откалывают плиты небольшими кусками, которые заранее подцепляют подъемным краном, а затем опускают на землю.
Обрушение произошло на пересечении улиц Удмуртская и 10 лет Октября недалеко от центра города. Раскрошившимся во время обвала стеклом засыпаны обе полосы проезжей части, которая находится на расстоянии более 50 метров от места ЧП.