Жители Ижевска несут цветы к обрушившемуся дому

ИЖЕВСК, 10 ноя – РИА Новости. Неравнодушные к трагедии жители Ижевска приносят цветы к обрушившемуся дому, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек, среди которых, по данным источника в экстренных службах региона, двое детей.

Ижевцы с утра несут цветы к месту трагедии. Букеты красных гвоздик люди оставляют на земле, на противоположной стороне улицы Удмуртской около светофора, так как ближе им походить запрещено.

В пятницу улица 10 лет Октября остается перекрытой для движения из-за разборов завалов обрушившегося дома. Здесь по-прежнему разбиты палатки оперативного штаба, дежурят полиция и скорая помощь. За ночь группировка была усилена прибывшими из соседних регионов спасателями.

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Спасатели удаляют с дома нависающие плиты, которые могут обрушиться. Работы идут на высоте восьмого и девятого этажей. С подъемника сотрудники республиканского ГУ МЧС откалывают плиты небольшими кусками, которые заранее подцепляют подъемным краном, а затем опускают на землю.

Обрушение произошло на пересечении улиц Удмуртская и 10 лет Октября недалеко от центра города. Раскрошившимся во время обвала стеклом засыпаны обе полосы проезжей части, которая находится на расстоянии более 50 метров от места ЧП.