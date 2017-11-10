В части жилых домов в Улан-Удэ отключили отопление после ЧП на коллекторе

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Канализационная авария, из-за которой около 100 тысяч жителей Улан-Удэ остались без водоснабжения, повлекла частичное отключение отопления, сообщили РИА Новости в правительстве Бурятии.

Общее население Улан-Удэ — около 430 тысяч человек, температура ночью около —15 градусов, днем около 0.

"Горячей воды также нет, потопление частично отключено, но большинство домов — частный сектор, и они отапливаются независимо", — сказала собеседница агентства.

Ранее власти сообщили, что авария произошла в четверг около 17.00 (12.00 мск). Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Планируется устранить аварию до 22 часов (17.00 мск) пятницы.