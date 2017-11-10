Чиновника из Северска заподозрили в краже денег за погребение умерших

КРАСНОЯРСК, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники Управления ФСБ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) города Северска, которого подозревают в присвоении части денег, получаемых за оказание платных услуг по погребению тел, сообщает пресс-служба УФСБ региона.

"Управлением ФСБ по Томской области выявлены и задокументированы факты хищения денежных средств северского БСМЭ в крупном размере, совершенные начальником данного учреждения. Установлено, что с июня 2015 года по июнь 2016 года руководителем бюро присваивалась часть денежных средств, получаемых БСМЭ в рамках оказания платных услуг по подготовке тел умерших к погребению", — говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ в отношении должностного лица возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.