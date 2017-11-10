В Ижевск направили два мобильных диагностических комплекса "Струна"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. МЧС России направило два мобильных диагностических комплекса "Струна" для обследования частично обрушившегося дома в Ижевске, сообщает спасательное ведомство.

"Для проведения детальной оценки пригодности дома к дальнейшей эксплуатации из Нижнего Новгорода и Москвы направлены специалисты с мобильным диагностическим комплексом "Струна", — сказал собеседник агентства.

Из Нижнего Новгорода "Струну" доставляют автотранспортом. Из Москвы — спецрейсом МЧС.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли шесть человек.