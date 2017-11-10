В Улан-Удэ авария в канализации оставила без воды четверть города

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Авария на канализационном коллекторе лишила водоснабжения около 100 тысяч жителей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. По ее данным, это первая авария такого масштаба в истории города.

Общее население города — около 430 тысяч человек.

"Авария такого масштаба, когда под отключение попали порядка 100 тысяч жителей, произошла впервые. Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 – детские сады. Мы приняли решение… ограничить сегодня их посещение… закрыты 12 школ, 11 медучреждений работают, из них восемь с круглосуточным пребыванием", — сообщил Олег Екимовский, первый заместитель руководителя Администрации Улан-Удэ.

ЧП произошло в четверг около 17.00 (12.00 мск). Предполагалось, что на ликвидацию аварии потребуется 10-12 часов.

"Учитывая ход работ по устранению аварии, прогноз — до 22 часов (17.00 мск) сегодня все завершить", — добавил Екимовский.