Для пострадавших при обрушении в Ижевске организовали сбор гумпомощи

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске будет организован утром в пятницу, сообщается на сайте удмуртского главка МЧС России.

"С 8 часов 30 минут (7.30 мск) 10 ноября 2017 года будет организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших по адресу: город Ижевск, улица Удмуртская, 173 (комплексный центр социального обслуживания Первомайского района города Ижевска)", — говорится в сообщении.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли четыре человека, пострадали трое. По информации источника агентства в экстренных службах региона, позже в больнице скончалась еще одна женщина.