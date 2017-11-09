В Ижевске после обрушения жилого дома продолжают искать двоих человек

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 9 ноября 2017

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Двух людей ищут после обрушения жилого дома в Ижевске, сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

"Пропавших без вести мы не объявляем. Мы сейчас проверяем по вышедшим и непришедшим домой. Отработали полностью жилище. Пока не выявили (местонахождение) двух человек, ни среди спасенных, ни среди пострадавших (их нет)", — сказал Фомин журналистам.

По его словам, кинологи отрабатывали места, где под завалами могут находиться люди.

"В одном месте кинолог и собака показали – мы сейчас будем это место освобождать от возможных падений сверху нависших плит и продолжать работу, наращивая силы и средства, чтобы дойти до подвала", — рассказал он.

По данным Фомина, всего на месте происшествия работают 411 человек и 111 единиц техники.

На разбор завалов, по оценкам специалистов, потребуется около суток.