В Ижевске после обрушения жилого дома продолжают искать двоих человек

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Двух людей ищут после обрушения жилого дома в Ижевске, сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.
По его словам, кинологи отрабатывали места, где под завалами могут находиться люди.
"В одном месте кинолог и собака показали – мы сейчас будем это место освобождать от возможных падений сверху нависших плит и продолжать работу, наращивая силы и средства, чтобы дойти до подвала", — рассказал он.
По данным Фомина, всего на месте происшествия работают 411 человек и 111 единиц техники.
На разбор завалов, по оценкам специалистов, потребуется около суток.