Все пострадавшие при ЧП в Ижевске находятся в состоянии средней тяжести

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Все трое пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске находятся в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Средней тяжести, трое пострадавших средней тяжести. Четверо погибших, трое пострадавших", — сказал он журналистам.

При обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли четыре человека. Представитель бюро судебно-медицинской экспертизы города ранее сообщил РИА Новости, что опознание доставленных медикам тел погибших пройдет в пятницу, на данный момент их личности не установлены.