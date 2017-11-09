Опознание погибших в Ижевске начнется после завершения поисковой операции

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Опознание погибших при обрушении жилого дома в Ижевске начнется после завершения поисково-спасательной операции, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Когда у нас будет понятна итоговая цифра и когда мы разберем завалы. Потому что, вы понимаете, если там есть вероятность еще людей (найти), то надо до конца провести поисково-спасательную операцию, только тогда уже заниматься опознанием", — ответил Бречалов на вопрос, когда начнется опознание погибших.

При обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Представитель бюро судебно-медицинской экспертизы города ранее сообщил РИА Новости, что опознание доставленных медикам тел погибших пройдет в пятницу, на данный момент их личности не установлены.