Мужчина, считавшийся пропавшим при обрушении в Ижевске, был на работе

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Мужчина, считавшийся пропавшим без вести после обрушения жилого дома в Ижевске, нашелся, он был на работе, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. Согласно предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Как информирует МЧС, обнаружено четверо погибших, четыре человека пострадали.

"Давайте будем очень аккуратны, потому что информацию потребляют люди. У нас есть сюжет, что мужчина нашелся, он был на работе, но был на связи. Я воздержусь пока от комментариев по этому вопросу", — сказал Бречалов, отвечая на вопрос, есть ли информация о пропавших без вести.

Спасатели ночью продолжают поиски людей под завалами.