В МЧС опровергли информацию о пятом погибшем при обрушении дома в Ижевске

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Главное управление МЧС по Удмуртии опровергло информацию о пятом погибшем при частичном обрушении жилого дома в Ижевске.
Ранее СМИ сообщили, что число жертв в результате ЧП возросло до пяти.
"На данный момент обнаружено четверо погибших", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Удмуртии.
В МЧС добавили, что в данный момент спасатели проводят минуту тишины, их устраивают каждые полчаса, чтобы выяснить, есть ли живые люди под завалами. Также работает кинологическая служба.
По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. Пострадали четыре человека. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.