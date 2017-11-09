В МЧС опровергли информацию о пятом погибшем при обрушении дома в Ижевске

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017

ИЖЕВСК, 9 ноя — РИА Новости. Главное управление МЧС по Удмуртии опровергло информацию о пятом погибшем при частичном обрушении жилого дома в Ижевске.

Ранее СМИ сообщили, что число жертв в результате ЧП возросло до пяти.

"На данный момент обнаружено четверо погибших", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Удмуртии.

В МЧС добавили, что в данный момент спасатели проводят минуту тишины, их устраивают каждые полчаса, чтобы выяснить, есть ли живые люди под завалами. Также работает кинологическая служба.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. Пострадали четыре человека. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.