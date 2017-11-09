Опознание тел погибших при обрушении дома в Ижевске пройдет в пятницу

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Опознание тел погибших при частичном обрушении дома в Ижевске пройдет в пятницу, на данный момент их личности не установлены, сообщил РИА Новости представитель бюро судебно-медицинской экспертизы города.

"На данный момент на экспертизу привезли три тела. Их личности не установлены. Криминалисты их определяют по фотографиям, завтра будет опознание с помощью родственников", — пояснил собеседник агентства.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали еще четверо. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.