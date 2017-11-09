НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Заместитель главы Оричевского района Кировской области подозревается в хищении железобетонных плит, предназначенных для покрытия автодорог, на 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по региону.

"Сотрудниками Нововятского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту возможного совершения мошеннических действий в особо крупном размере заместителем главы администрации Оричевского района и ее соучастником… В настоящее время оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения пол стражу", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что дело возбуждено по статье "Мошенничество" по материалам, предоставленным региональным управлением УФСБ.

По версии следствия, райадминистрация и одна из осуществляющих строительство дорог организаций заключили муниципальный контракт на реконструкцию автомобильной дороги в Оричевском районе. По информации СУСК, осенью 2015 года подозреваемая, "используя свое служебное положение, решила похитить предоставленные в рамках исполнения контракта железобетонные плиты, предназначенные для покрытия автомобильной дороги". С этой целью, поясняет следствие, она договорилась со знакомым мужчиной о вывозе плит на общую сумму более 3,5 миллиона рублей и их незаконной реализации.

"После чего подозреваемая подготовила акты и распоряжения о том, что плиты не пригодны к эксплуатации и подлежат утилизации, а денежные средства, полученные от реализации данных плит, присвоила себе вместе со своим соучастником", — отмечает управление.

Следователи в рамках расследования уголовного дела изъяли необходимую документацию, допросили подозреваемых, свидетелей.