Жильцы рухнувшего дома в Ижевске смогут восстановить документы за сутки

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Жильцы, эвакуированные из частично обрушившегося дома в Ижевске, смогут восстановить утраченные документы в течение суток или двух, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы главы Удмуртии.

"Александр Владимирович (Бречалов, глава Удмуртии – ред.) сказал эвакуированным жильцам, что все утраченные документы восстановят в течение суток или двух", — сообщила собеседник.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. По данным минздрава Удмуртии, погибли три человека, четверо, в том числе спасатель, пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.