Минздрав взял под контроль организацию медпомощи пострадавшим в Ижевске

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав РФ взял под контроль организацию медпомощи пострадавшим в результате обрушения части дома в Ижевске, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Вопросы организации медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения девятиэтажного дома в Ижевске находится под контролем министерства здравоохранения РФ. В настоящее время вся необходимая медицинская помощь оказывается учреждениями здравоохранения Ижевска, имеется необходимый запас крови и лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.

Глава ведомства Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших, добавили в пресс-службе.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. По данным минздрава Удмуртии, погибли три человека, четверо, в том числе спасатель, пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.