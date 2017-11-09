Очевидцы рассказали о первых минутах после обрушения дома в Ижевске

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Очевидцы рассказали, что происходило в первые минуты после частичного обрушения дома в Ижевске.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж, полностью разрушены 8 квартир. По данным минздрава Удмуртии, погибли три человека, четверо, в том числе спасатель, пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

"Я услышала ужасный хлопок. Когда обернулась посмотреть, увидела ужасное задымление. Когда немного дым рассеялся, увидела, что обрушился полностью угол дома. Рядом были мужчины, кто-то начал тут же звонить в МЧС, вызывать, не растерялись. Также люди выбегали из магазина, проверяли что к чему. Кто-то машины свои проверял. Все люди не знали, за что взяться, у всех был ступор, у всех был шок", — рассказала в эфире телеканала "Россия 24" очевидец Анна Холмогорова.

По ее словам, оперативные службы приехали быстро: уже минут через 10 были слышны сирены.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly МЧС России Очевидцы рассказали о первых моментах после обрушения жилого дома в Ижевске

Холмогорова также рассказала, что в частично обрушившемся доме у нее живут знакомые, они не пострадали. Она также уточнила, что никакого возгорания после обрушения не видела.

Другой очевидец Ольга Филиппова также сообщила, что спасатели быстро прибыли на место ЧП.

"Буквально прошло минут пять, как приехали уже пожарные машины, машина скорой помощи. МЧС оцепили полностью все дороги и приступили к работе. В принципе, быстро среагировали, что удивило всех", — сказала она.

После обрушения, по словам Филипповой, многие не поняли, что произошло.

"Наверное, процентов 70 снимали на телефон все это стояли. Многие просто разбегались. Люди из машин выходили, осматривали свои машины, потому что не понимали, что это был за звук, видимо, думали, что столкновение какое-то. Другие подходи ближе, но никто сильно близко к зданию не подходил, потому что опасались, что может произойти еще что-то", — рассказала очевидец.

Филиппова сообщила, что сама подошла к дому ближе, чтобы рассмотреть, что произошло, и при необходимости оказать помощь. Однако вскоре поняла, что своими собственными силами людям не справиться.

Как она добавила, позже заметила девушку, у которой, видимо, был шок.

"Похоже, ее доставали из окна того магазина, который близлежащий. У нее, видимо, был шок, она была вся грязная, руки в крови, царапины по лицу, по рукам. Я на это обратила внимание, подошла спросить, не нужна ли помощь, но она что-то бегло набирала в телефоне, отказалась от помощи, сказала, что все в порядке. Я ее догнала, хотела все-таки узнать, как она. Она сказала: вы не представляете, это было что-то, потому что разлетались все стекла", — рассказала Филиппова.

Она отметила, что не видела сам момент взрыва, услышала только хлопок. По ее словам, возгорания не было, был густой клуб дыма, из-за которого ничего не было видно, непонятно было даже, что это дом.

Она также сообщила, что осколки лежали довольно далеко от дома.

"На самом перекрестке, довольно далеко валялись осколки, обломки, деревяшки, стружка каменная. Через дорогу не зацепило никого – это точно, потому что я проходила мимо, смотрела на людей, все стояли возле дороги", — рассказала она, добавив, что из ее знакомых никто не живет в обрушившемся доме.