В Ижевске ввели режим ЧП после частичного обрушения дома

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов ввел режим чрезвычайной ситуации регионального уровня после частичного обрушения жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж, полностью разрушены 8 квартир. По данным минздрава Удмуртии, погибли три человека, четверо, в том числе спасатель, пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

"Глава республики Удмуртия Александр Бречалов в четверг после частичного обрушения жилого дома в Ижевске ввел ЧС своим распоряжением", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что чрезвычайная ситуация введена "с региональным уровнем реагирования для органов управления сил удмуртской территориальной подсистемы ЕГС (единой государственной системы — ред.) предупреждениями ликвидации ЧС".