В Ижевске решают вопрос о восстановлении документов жителей рухнувшего дома

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. МВД решает вопрос об экстренном восстановлении документов жителей дома, часть которого обрушилась в Ижевске, сообщает ведомство в четверг.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. По последним данным, погибли два человека, еще двое пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

"МВД по Удмуртской республике решается вопрос об экстренном восстановлении документов, удостоверяющих личность жителей дома по улице Удмуртской, 261", — говорится в сообщении.