Больницы Ижевска готовы принять пострадавших при обрушении дома

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Медицинские организации Ижевска готовы в случае необходимости принимать пострадавших жильцов частично обрушенного дома, запасов донорской крови на данный момент достаточно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Удмуртии.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. Под завалами могут оставаться люди. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли двое, еще двое госпитализированы.

"Медицинские организации готовы принимать пострадавших от обрушения дома. Сейчас их доставляют в Первую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия работает скорая медицинская помощь и бригады психологов. На данный момент имеются запасы донорской крови в достаточном количестве", — сказал собеседник агентства.

Тела погибших доставляются в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, добавил он.