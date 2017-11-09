В Саратове проверяют сообщение о минировании зданий

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверки в связи с сообщением неизвестного о якобы заложенных бомбах в местах массового пребывания граждан в Саратове, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, неизвестный в четверг прислал на электронную почту ряда органов государственной власти сообщение о якобы заложенных бомбах на объектах с массовым пребыванием людей. Злоумышленник указал на необходимость обратить внимание на транспортные узлы, общественный транспорт, торговые центры, госздания, учебные заведения, кинотеатры и другие места массового скопления людей.

Источник уточнил, что письмо поступило на адреса электронной почты саратовской городской думы, администраций Ленинского, Волжского, Фрунзенского, Заводского и Кировского районов города, Южной транспортной прокуратуры, прокуратуры Саратовской области, саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры и Энгельсской службы спасения.

В пресс-службах региональных главков МВД и ФСБ информацию об угрозах минирования зданий не комментируют.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.