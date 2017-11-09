Около 130 полицейских оцепили частично обрушившейся дом в Ижевске

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Около 130 полицейских оцепили прилегающую территорию к частично обрушившемуся жилому дому в Ижевске, сообщила РИА Новости представитель МВД по Удмуртии Наталья Маркина.

"Полицейские оцепили прилегающую к месту происшествия территорию. На месте взрыва в жилом доме на улице Удмуртская работают 130 сотрудников полиции, задействовано 10 единиц техники", — сказала Маркина.

Полиция просит жильцов пострадавшей части дома обращаться к ним по вопросу восстановления утраченных документов на автотранспорт и водительских удостоверений. В ГИБДД Удмуртии обращаются к водителям о необходимости изменения маршрута движения по улице Удмуртская.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. Под завалами могут оставаться люди. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. По последним данным, погибли двое, еще двое госпитализированы.