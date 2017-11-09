Мособлсуд распустил коллегию присяжных по делу экс-главы Миасса

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мособлсуд распустил коллегию присяжных, рассматривающих дело бывшего главы администрации города Миасс Челябинской области Виктора Ардабьевского, обвиняемого в бандитизме и убийствах, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

"На сегодняшнем заседании был подан рапорт судебного пристава, который зафиксировал общение одного из присяжных с родственниками подсудимых. Присяжный не смог опровергнуть данного факта", — сказала Осипова.

По ее словам, присяжного освободили от обязанностей. Таким образом, число выбывших из коллегии присяжных превысило число запасных. "Судебное разбирательство было признано недействительным", — отметила пресс-секретарь.

Следующее заседание по делу назначено на 22 ноября. В этот день суд рассмотрит ходатайство защиты о возвращении уголовного дела прокурору. "Только после этого будет понятно, нужно ли будет назначать дату отбора следующей коллегии присяжных", — пояснила Осипова.

На скамье подсудимых, помимо Ардабьевского, находятся восемь его предполагаемых соучастников. Им вменяется целый ряд статей УК РФ: "Убийство", "Бандитизм", "Незаконный оборот оружия" и другие.

Экс-чиновник был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и в 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки "Турбазовские".

По сведениям правоохранителей, группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. По данным ведомства, на счету бандитов десятки заказных убийств.