Юноша, спаливший 500 деревьев под Волгоградом, пойдет под суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Волгоградской области рассмотрит дело семнадцатилетнего местного жителя, обвиняемого в поджоге лесополосы Дзержинского района, в результате чего было уничтожено около 500 деревьев, говорится в сообщении СУСК по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 261 УК РФ (Уничтожение лесных насаждений путем поджога). Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Дзержинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем в конце августа 2017 года обвиняемый вместе со своим 15-летним другом ради забавы подожгли девять участков лесополосы в Дзержинском районе недалеко от крупного торгового центра. В результате пожара было уничтожено около 500 деревьев и более тысячи кустарников.

По данным СК, возгорание было вовремя замечено, и огонь был оперативно потушен совместными усилиями спецслужб и местных жителей. Личности подростков удалось установить по записи автомобильного регистратора.

Уголовное преследование в отношении 15-летнего сообщника обвиняемого прекращено, так как подросток не достиг возраста привлечения его к ответственности.

Установлено, что обвиняемый и его приятель характеризуются отрицательно, оба ранее попадали в поле зрения органов системы профилактики и состояли на специализированном учете. Обвиняемому грозит до 1 года лишения свободы.