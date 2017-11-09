Юноша, спаливший 500 деревьев под Волгоградом, пойдет под суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Волгоградской области рассмотрит дело семнадцатилетнего местного жителя, обвиняемого в поджоге лесополосы Дзержинского района, в результате чего было уничтожено около 500 деревьев, говорится в сообщении СУСК по региону.
По версии следствия, днем в конце августа 2017 года обвиняемый вместе со своим 15-летним другом ради забавы подожгли девять участков лесополосы в Дзержинском районе недалеко от крупного торгового центра. В результате пожара было уничтожено около 500 деревьев и более тысячи кустарников.
Уголовное преследование в отношении 15-летнего сообщника обвиняемого прекращено, так как подросток не достиг возраста привлечения его к ответственности.
Установлено, что обвиняемый и его приятель характеризуются отрицательно, оба ранее попадали в поле зрения органов системы профилактики и состояли на специализированном учете. Обвиняемому грозит до 1 года лишения свободы.