Обрушение части жилого дома в Ижевске попало на видео

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске

Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В сети появились кадры, сделанные на месте обрушения части жилого дома в Ижевске.

На кадрах заметно, что рухнули перекрытия углового подъезда.

"Мы были в фитнес-студии. Раздался взрыв, вылетела наша входная группа: угла дома нет! А там люди, аптечка… Жуть! Мы живы-здоровы", — рассказал RT один из очевидцев произошедшего.

Другой свидетель обрушения заявил, что подъезд "сложился как карточный домик".

При обрушении погиб один человек, еще двое пострадали. Жильцы дома эвакуированы. По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.

На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов, работает оперативный штаб. Для жильцов организованы два пункта временного размещения. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело.