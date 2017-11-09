В ФСБ раскрыли подробности планировавшихся акций "Артподготовки"*

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участники движения "Артподготовка"* планировали использовать в ходе акций дымовые шашки, "коктейли Молотова" и оружие. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ Новосибирска.
На прошлой неделе в ФСБ сообщили о пресечении деятельности ячейки движения "Артподготовка"*, которая планировала экстремистские акции и нападения на сотрудников полиции для провокации беспорядков. Отмечалось, что активисты планировали массовые беспорядки в нескольких российских городах.
В октябре Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка"* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.