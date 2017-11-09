В ФСБ раскрыли подробности планировавшихся акций "Артподготовки"*

Члены ячейки движения Артподготовка, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, во время задержания сотрудниками ФСБ

Члены ячейки движения Артподготовка, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, во время задержания сотрудниками ФСБ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участники движения "Артподготовка"* планировали использовать в ходе акций дымовые шашки, "коктейли Молотова" и оружие. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ Новосибирска.

По данным ведомства, "мини-революции" должны были быть организованы 4-5 ноября в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Томске, а затем в Москве. В ФСБ отметили, что экстремисты намеревались выводить из строя в "глушилки, камеры, радиостанции, перехваты связи", а также "сделать схроны" у предполагаемого места акции.

На прошлой неделе в ФСБ сообщили о пресечении деятельности ячейки движения "Артподготовка"*, которая планировала экстремистские акции и нападения на сотрудников полиции для провокации беспорядков. Отмечалось, что активисты планировали массовые беспорядки в нескольких российских городах.

В октябре Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка"* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.