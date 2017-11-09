Курганская полиция ищет мужчину, покусавшего и избившего знакомую

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Полиция Кургана объявила в розыск местного жителя, обвиняемого в том, что он в наркотическом опьянении избил и искусал свою знакомую, которая после этого была доставлена в больницу, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по региону.

Как уточнили в областной полиции, инцидент произошел в октябре по улице Бажова после возникшей между мужчиной и женщиной ссоры. По данным ведомства, мужчина в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено заключением экспертизы, избил и покусал свою знакомую 1976 года рождения. В УМВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он скрылся.

"Управлением МВД России по Кургану разыскивается Анатолий Ежков 1972 года рождения, уроженец Кургана, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровью). В четверг он был объявлен в розыск за нарушение избранной в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.

Полиция публикует приметы Ежкова: на вид ему 45-50 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы средней длины, темные. На нем были бежевые ботинки, темно-зеленая куртка с капюшоном, темно синие штаны и синяя спортивная куртка, уточняется в сообщении.

При этом, по данным местных СМИ, разыскиваемого мужчину в настоящее время везут в Москву для участия в телепрограмме.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева рассказала РИА Новости, что Ежков ранее не был судим, у него есть работа, раньше в связи с заболеванием он находился в лечебном учреждении, но покинул его. Полиции не располагает информацией о том, что Ежкова якобы везут в Москву на съемки телепередачи, добавила она.