Курганская полиция ищет мужчину, покусавшего и избившего знакомую

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Полиция Кургана объявила в розыск местного жителя, обвиняемого в том, что он в наркотическом опьянении избил и искусал свою знакомую, которая после этого была доставлена в больницу, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по региону.
"Управлением МВД России по Кургану разыскивается Анатолий Ежков 1972 года рождения, уроженец Кургана, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровью). В четверг он был объявлен в розыск за нарушение избранной в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.
При этом, по данным местных СМИ, разыскиваемого мужчину в настоящее время везут в Москву для участия в телепрограмме.
Руководитель пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева рассказала РИА Новости, что Ежков ранее не был судим, у него есть работа, раньше в связи с заболеванием он находился в лечебном учреждении, но покинул его. Полиции не располагает информацией о том, что Ежкова якобы везут в Москву на съемки телепередачи, добавила она.