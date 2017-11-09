Под завалами частично обрушившегося дома в Ижевске могут оставаться люди

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Под завалами частично обрушившегося девятиэтажного жилого дома в Ижевске могут находиться люди, их количество уточняется, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.



"Под завалами могут быть люди, их число уточняется", — сказал собеседник агентства.