В Ижевске из-под завалов обрушенного дома вытащили двух человек

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Ижевске двух человек, их осматривают врачи, сообщил РИА Новости представитель МЧС.

"Из-под завалов извлечены два человека, переданы врачам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проводится эвакуация жильцов дома. На базе двух школ проводится развертывание двух пунктов временного размещения для пострадавших. Для перевозки людей выделены три автобуса.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж.