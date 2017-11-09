Глава Удмуртии выехал на место обрушения части дома в Ижевске

УАФ, 9 ноя — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место обрушения части жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.
Он отметил, что на месте происшествия создан оперативный штаб во главе с Бречаловым.
Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе— Катя (@KatPavlova) 9 ноября 2017 г.
Ижевск🙏🏻 pic.twitter.com/T2wZETeGTU