Глава Удмуртии выехал на место обрушения части дома в Ижевске

УАФ, 9 ноя — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место обрушения части жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

"Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место взрыва. Как ему только что доложило МЧС, первая версия – это взрыв бытового газа. Ситуация находится под его личным контролем", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия создан оперативный штаб во главе с Бречаловым.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Пожалуйста, пусть не будет жертв в этой катастрофе



Ижевск🙏🏻 pic.twitter.com/T2wZETeGTU — Катя (@KatPavlova) 9 ноября 2017 г.

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