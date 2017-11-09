Авиакомпания "СКОЛ" опровергла сообщения о пропаже своего вертолета

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Авиакомпания "СКОЛ" опровергает сообщения о пропаже своего вертолета в Коми.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник об аварийной посадке вертолета Ми-8 в республике Коми. По данным источника, вертолет принадлежит авиакомпании "СКОЛ"

"Все наши вертолеты стоят на своих местах. Никто аварийно не садился", – сообщили РИА Новости в диспетчерской службе авиакомпании.

"Авиакомпания "СКОЛ" — вертолетная авиакомпания, основной офис расположен в Сургуте ХМАО-Югра. Компания осуществляет вертолетные работы на территории Восточной и Западной Сибири, выполняет работы за рубежом.