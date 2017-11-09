Жителя Коми осудили за истязание 11-летней дочери сожительницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Сыктывдинский районный суд Коми приговорил к трем с половиной годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в истязании 11-летней дочери своей сожительницы, сообщает в четверг прокуратура региона.

"Мужчина, проживая у своей сожительницы, с декабря 2016 года по май 2017 года неоднократно причинял ее несовершеннолетней дочери психические и нравственные страдания, а также физическую боль… По результатам рассмотрения дела суд назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Уголовное дело против 43-летнего мужчины было возбуждено по статье "Причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии", уточнили в прокуратуре. Подсудимый полностью признал вину.

Приговор еще не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

"Вертолет приземлился в 10 километрах от населенного пункта Кедва, экипаж сразу вышел на связь", — сказал он.

Другой источник РИА Новости уточнил, что находившиеся на борту люди были на охоте.