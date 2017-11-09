Пострадавшие в ДТП под Ярославлем школьники могут получить выплаты в IBG

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Школьники, пострадавшие в ДТП с автобусом в Ярославской области, могут получить страховые выплаты в "Страховой бизнес группе" (IBG), сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный "Яроблтуром". В нем находились 44 человека, из них 38 детей. Водитель автобуса скончался, пострадавшие дети были госпитализированы.

"Школьники, пострадавшие при ДТП с автобусом в Ярославской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)… При признании события страховым случаем выплаты можно получить в АО "Страховая бизнес группа", где, по данным автоматизированной информационной системы НССО, перевозчик застраховал свою ответственность", — говорится в сообщении.

Пострадавшим пассажирам либо их представителям следует написать заявление в страховую компанию и предоставить документ от перевозчика о произошедшем событии. Также необходимо предъявить документы из медучреждения с указанием характера травм, диагноза и продолжительности лечения, а также документ, удостоверяющий личность пострадавшего пассажира.

В четверг помощник первого зампреда регионального правительства Ольга Силина сообщила РИА Новости, что врачи решают вопрос о транспортировке пяти пострадавших детей из ростовской районной больницы в областную для проведения дополнительных процедур. По информации Силиной, на данный момент в больницах находятся 16 детей: 14 — в Ростовской ЦРБ, еще двое – в Ярославской областной детской клинической больнице.