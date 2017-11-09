В Махачкале тысячи жителей остались без газа из-за утечки на газопроводе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около пяти тысяч человек остались без газа из-за утечки на подземном газопроводе высокого давления в Махачкале, сообщается в материалах Минэнерго.

Утечка газа на подземном газопроводе высокого давления второй категории диаметром 500 мм была обнаружена в Махачкале в 8.10 мск. Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Махачкала" (ДЗО АО "Газпром газораспределение").

"Прекращено газоснабжение 5 тысяч абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.