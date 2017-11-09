В Екатеринбурге разыскивают двух мужчин, надругавшихся над девочкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личности двух мужчин, которые вечером во вторник надругались над малолетней девочкой в Екатеринбурге, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.
Максимальная санкция статьи – до 20 лет лишения свободы.
По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области это уголовное дело принято к производству третьим отделом по расследованию особо важных дел. Для расследования дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, а также наиболее опытные сотрудники уголовного розыска полиции, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности, уточняет следствие.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Также ведется работа по скорейшему задержанию лиц, причастных к преступлению. Следствие анализирует видеозаписи с камер наружного наблюдения, проводится допрос свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, отмечает СУ СК.
По словам Горелых, в здании ОП №13 создан и работает оперативный штаб. "Тщательным проверкам подвергаются ранее судимые лица, склонные к таким поступкам граждане, наркоманы, бомжи и другие. Уже смонтирован фоторобот нападавшего. Сейчас участковые демонстрируют его местным жителям. Как только в деле появятся первые положительные подвижки, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ", — добавил представитель ГУМВД.